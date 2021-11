Największy samolot świata na lotnisku w Rzeszowie. Antonow 225 - jedyny egzemplarz na świecie - ma prawie 90 metrów rozpiętości skrzydeł i waży 200 ton.

Samolot przywiózł z Chin zwoje aluminium, których odbiorcą jest jedna z firm - grupa CANPACK. Rozładunek trwał blisko 6 godzin.

Wiceprezes zarządu spółki zarządzającej lotniskiem w Jasionce Michał Tabisz informuje, że od strony operacyjnej obsługa lotniskowa 6-silnikowej maszyny nie różni się od innych wielkich transportowców, takich jak m.in. An-124 Rusłan, które wielokrotnie lądowały w Jasionce. Wiceprezes podkreślił, że podrzeszowskie lotnisko ma sprzyjające parametry do obsługi tak dużych maszyn. W Jasionce, obok Warszawy i Katowic, jest najdłuższa droga startowa w Polsce - ma 3200 m długości i 65 m szerokości.

Pewnym wyzwaniem jest niecodzienna rozpiętość skrzydeł Mriji, która wymaga od obsługi naziemnej dodatkowych działań zabezpieczających infrastrukturę płyty lotniskowej. Warto zaznaczyć, że w organizację tego rodzaju transportu, oprócz portu lotniczego i przewoźnika, zaangażowane są firmy logistyczne oraz operatorzy czarterów cargo - w tym wypadku była to międzynarodowa firma Gebrüder Weiss - zaznaczył Tabisz.



Zapowiedział, że kolejna wizyta An-225 na podrzeszowskim lotnisku spodziewana jest jeszcze w tym miesiącu.

Lądowanie "Mriji" transmitował w sieci lokalny rzeszowski portal informacyjny. Planespotterzy też nie przepuścili takiej okazji. Lądowanie i start największego samolotu świata śledziły grupki entuzjastów lotnictwa.



W internecie pojawiły się już ich zdjęcia i nagrania.



Jedyny taki egzemplarz

An-225 Mrija to sześciosilnikowy samolot transportowy produkcji radzieckiej, pochodzący z biura konstrukcyjnego Antonowa, zbudowany w zakładzie O.K. Antonowa w Kijowie. Jest to największy obecnie używany i najcięższy w historii samolot. Zbudowano tylko jeden egzemplarz, natomiast budowy drugiego nie ukończono.



Rozpiętość skrzydeł An-225 to 88,4 m. długość samolotu wynosi 84 m, a wysokość to 18,1 m. Do tej pory maszyna lądowała w Polsce trzykrotnie, ostatni raz w 2020 r. na lotnisku Chopina, kiedy dostarczyła materiały medyczne z Chin.