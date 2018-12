"Nie ma mowy, byśmy dyskutowali tutaj o rekonstrukcji rządu, bo nie ma tematu" - usłyszał nasz reporter od Jacka Sasina. Szef komitetu stałego rady ministrów bierze udział w wyjazdowym posiedzeniu klubu parlamentarnego PiS w Jachrance.

Na wyjazdowym posiedzeniu klubu w Jachrance pojawili się najważniejsi politycy / Jacek Turczyk / PAP

W dającej się przewidzieć przyszłości żadnego tematu zmian w rządzie nie ma w perspektywie 2019 roku - stwierdził Sasin. Szef komitetu stałego rady ministrów podkreślał również, że Prawo i Sprawiedliwość nie chce być partią, która będzie podgrzewać spory polityczne.

Sasin był także pytany o wypowiedź prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z posiedzenia klubu, która przez niektóre media została oceniona jako "ciepła woda w kranie bis". Na pewno takiej polityki 'nic nierobienia' my stosować nie będziemy i nie będziemy na pewno w ten sposób spraw państwowych prowadzić. My chcemy być władzą aktywną rozwiązującą problemy, a nie płynącą z nurtem ciepłej wody lejącej się z kranu. Władzą aktywną, co nie oznacza, że chcemy generować jakieś konflikty. Nie jest naszym zamiarem podnoszenie temperatury sporów politycznych (...). Chcemy rozmowy, chcemy dialogu, chcemy się spierać na argumenty - powiedział Sasin.



Polityk zdradził też, że podczas zamkniętego spotkania członków PiS nie był poruszony temat Ruchu Prawdziwa Europa, który założyć miał ojciec Tadeusz Rydzyk. W tej chwili jest to raczej coś bardziej hipotetycznego (...). Trudno się też do tych informacji, które pojawiły się w przestrzeni publicznej jakoś odnosić - powiedział szef KSRM.

Sasin wypowiedział się również na temat wyborów do Parlamentu Europejskiego. Trudno mówić obecnie, czy jacyś ministrowie wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, nie ma jeszcze decyzji, kto wystartuje - mówił w rozmowie z dziennikarzami.

Dyscyplina medialna i aborcja wśród tematów posiedzenia klubu PiS

Konieczność "dyscypliny medialnej" polityków PiS - to jeden z tematów jakie poruszył prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas zamkniętej części wyjazdowego klubu swej partii w Jachrance (woj. mazowieckie) - wynika z informacji uzyskanych przez PAP.



W piątek po południu parlamentarzyści PiS przybyli do Jachranki, by wziąć udział w dwudniowym posiedzeniu ich klubu. W spotkaniu poza liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim uczestniczą premier Mateusz Morawiecki, ministrowie jego rządu, a także parlamentarzyści PiS.



W posiedzeniu udział biorą również szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro, oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin. Pierwsza, wstępna część przemówienia prezesa PiS podczas posiedzenia klubu była dostępna dla mediów.



Z informacji uzyskanych przez PAP, później już podczas zamkniętej dla mediów części spotkania, prezes PiS poruszył m.in. temat znajdującego się w TK wniosku o zbadanie konstytucyjności przepisów dopuszczających aborcję ze względu na ciężkie wady płodu.

Prezes Kaczyński mówił, aby powstrzymać się w walce o tę sprawę, aby nie naciskać na Trybunał Konstytucyjny- relacjonowało przebieg spotkania źródło PAP.



Poruszył też temat dyscypliny medialnej, aby powstrzymać się od kontrowersyjnych wypowiedzi. Uważać na to co się pisze w internecie, czy co się mówi w mediach - dodał inny polityk PiS; jednocześnie prezes PiS zapowiedział rozliczanie posłów z tego co robią i co mówią publicznie.



Podczas posiedzenia klubu lider PiS mówił też - jak wynika z nieoficjalnych informacji - o wyzwaniach stojących przez ugrupowaniem w nadchodzącym roku wspominając o nowym programie. Poruszył też kwestię zmian organizacyjnych w partii i jej aktywizacji, a także temat przyszłorocznych wyborów.