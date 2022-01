Zimowe ferie rozpoczęte. Dla amatorów szaleństwa na stoku mamy niespodziankę! Całodzienne karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej! Jak można je otrzymać? Trzeba wziąć udział w naszej zabawie!

Całodzienne karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska w Białce Tatrzańskiej / Shutterstock

Mamy dla Was karnety do Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska. Aby je otrzymać, trzeba się wykazać inwencją twórczą! Przez najbliższy tydzień - do 27 stycznia (do godz. 9:00) czekamy na Wasze krótkie rymowanki (do 200 znaków) o nartach.

W Waszych wpisach musi pojawić się fraza: ferie na stoku.



Redakcyjne jury wybierze 10 najciekawszych wpisów. Ich autorów nagrodzimy karnetami. Ze zwycięzcami skontaktujemy się telefonicznie.