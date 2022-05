„Samorządowcy to ludzie praktyczni, którzy potrzebują środków na realizowanie konkretnych projektów - takie środki dziś do nich trafiają, w wysokości 30 mld zł” - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas prezentacji wyników drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. „Troszczymy się o mieszkańców w każdej, najmniejszej gminie, każdym mieście, miasteczku, wsi i powiecie - to jest credo naszego rządu" - podkreślił.

Politycy podczas prezentacji wyników drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategiczne / Radek Pietruszka / PAP/EPA Premier wraz z wiceszefem MSWiA Pawłem Szefernakerem oraz przedstawicielami samorządów wziął udział w prezentacji wyników drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Rząd poinformował, że 98 proc. samorządów złożyło wnioski w drugiej edycji Programu Inwestycji Strategicznych. Dofinansowanych miało zostać 5 tysięcy projektów. W ramach drugiego naboru zostanie zbudowanych lub zmodernizowanych 3,5 tys. km dróg, 5 tys. km chodników, ponad 700 szkół, ponad 20 budynków infrastruktury towarzyszącej OSP - wyliczał wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. Wiceminister zwrócił uwagę, że dla każdego samorządu ważne są innego rodzaju inwestycje. Wskazał, że duże miasta potrzebują np. nowych szkół, nowych kompleksów oświatowych. Dlatego cieszę się, że rząd i samorząd wspólnie - w Warszawie, w Poznaniu, w Toruniu - zbudują nowe obiekty oświatowe. One tu są potrzebne i tu będą służyły przyszłym pokoleniom Polaków - zapowiedział. Nie bacząc na to, kto w miastach rządzi, wiemy, jakie są potrzeby, że w tych sprawach trzeba współpracować - oznajmił. Podkreślił, że w Katowicach, na Śląsku są inne potrzeby. Kwestia modernizacji parków miejskich. (...) Jeżeli dziś jest tam taka potrzeba, to ta inwestycja będzie miała dofinansowania rządu - podkreślił. Szefernaker ocenił, że w miastach turystycznych będą realizowane inne potrzeby. Np. w Kołobrzegu zostanie zbudowany parking "tak, żeby turyści (...) tysiące samochodów, których nie ma gdzie zaparkować, znalazły miejsce do parkowania". Zapowiedział również budowę wiaduktu nad 13 torami kolejowymi w Bukownie. To jest inwestycja strategiczna, samorząd złożył wniosek i wspólnie z samorządem będziemy tę inwestycję realizować - powiedział. "Nie dajcie się skonfliktować" Premier Morawiecki podczas swojego wystąpienia podkreślał, że jego rząd troszczy się o "mieszkańców w każdej, najmniejszej gminie, każdym mieście, miasteczku, wsi i powiecie - to jest credo naszego rządu". Moim pragnieniem jest bardzo bliska współpraca z samorządowcami, ramię w ramię - nie chowanie głowy w piasek, tylko wspólne rozwiązywanie problemów - dodał. Premier stwierdził, że samorządowcy to "ludzie praktyczni, którzy potrzebują środków na realizację konkretnych projektów". I takie środki dziś trafiają do państwa; środki w wysokości 30 mld zł - zwrócił się do samorządowców. Cieszę się, że w całej Polsce coraz więcej widać tablic z biało-czerwoną flagą i naszym godłem - tam, gdzie remontujemy szpitale, gdzie modernizujemy szkoły, gdzie tworzymy nowe instytucje kultury, tam gdzie inwestujemy w Ochotnicze Straże Pożarne, budujemy, modernizujemy i remontujemy drogi. To jest państwo, które jest państwem pomocnym, państwem solidarności. Trzeba skontrastować je z tym, co było wcześniej: zwijane posterunki policji, zwijane połączenia kolejowe, autobusowe, mniej instytucji kultury. To był ten świat: znikające zakłady pracy, rosnące bezrobocie - zmora III RP - mówił Morawiecki. Jak dodał, dla wyjścia z kryzysu potrzebna jest współpraca. Nie dajcie się skonfliktować; nie dajcie się napuścić i szczuć jednym na drugich. Potrzeba nam współpracy - zaapelował do samorządowców. Zobacz również: Kowalski: Nie wstydzę się tego, że głosowałem na Andrzeja Dudę

