Myśliwce znów poderwane. Alert RCB i komunikat wojska

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W poniedziałek wieczorem w związku z uderzeniami Federacji Rosyjskiej na cele w zachodniej części Ukrainy poderwano polskie myśliwce, a do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia rozesłano alert RCB. Po godz. 22:30 został on odwołany, a kilkanaście minut później rozesłano następny - o kolejnym ataku.

Wieczorny komunikat DORSZ

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości” - poinformowało w poniedziałkowy wieczór Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Jak podkreślono, „działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie i ochronę polskiej przestrzeni powietrznej, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów”.

„Dowództwo Operacyjne RSZ monitoruje bieżącą sytuację, a podległe siły i środki pozostają w gotowości do reakcji” - zapewniono w komunikacie.

Alert RCB dla dwóch województw

„UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów” - poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Wydano alert dla województwa lubelskiego, a następnie dla podkarpackiego.

Alert został wysłany do odbiorców w województwie lubelskim w powiatach: puławskim, opolskim, Lublin, lubelskim, kraśnickim, janowskim, włodawskim, łęczyńskim, świdnickim, Chełm, chełmskim, krasnostawskim, hrubieszowskim, Zamość, zamojskim, tomaszowskim, biłgorajskim, łukowskim, Biała Podlaska, bialskim, ryckim, radzyńskim, parczewskim, lubartowskim.

Komunikat otrzymali również odbiorcy w województwie podkarpackim w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, stalowowolskim, niżańskim, leżajskim, kolbuszowskim, mieleckim, dębickim, ropczycko-sędziszowskim, Rzeszów, rzeszowskim, łańcuckim, przeworskim, jarosławskim, lubaczowskim, jasielskim, strzyżowskim, brzozowskim, Przemyśl, przemyskim, sanockim, leskim, Krosno, krośnieńskim, bieszczadzkim.

Zamknięta przestrzeń powietrzna

W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Rzeszowie została zamknięta - poinformowała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

Po godz. 22:30 alert został odwołany.

Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski - przekazało w standardowym komunikacie RCB.

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Kilkanaście minut później mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów dostali SMS-y o poderwaniu polskiego lotnictwa w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.