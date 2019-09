Drugi etap mistrzostw świata w koszykówce, które odbywają się w Chinach, Polacy rozpoczną piątkowym spotkaniem z Rosjanami. O awansie do ćwierćfinału zadecyduje również niedzielne spotkanie z Argentyną

Reprezentacja Polski wyszła z grupy z kompletem zwycięstw / Ju Huanzong / PAP/Photoshot

Biało - czerwoni wyszli z grupy eliminacyjnej mistrzostw świata w koszykówce z kompletem zwycięstw. Dało to podopiecznym Mike'a Taylora pierwsze miejsce w grupie A i awans do I grupy drugiego etapu mistrzostw. Poniżej kalendarium meczów reprezentacji Polski w drugiej fazie mistrzostw.

Polacy są w doskonałej sytuacji, przy dobrej passie, od awansu do ćwierćfinału dzieli ich tylko jedna wygrana. Reprezentacja Rosji ma już na swoim koncie jedną przegraną, jeśli Polacy wygrają piątkowy mecz, mają gwarancję wejścia do ćwierć finału. Przegrana nie zamknie polskim koszykarzom drogi do awansu, jednak wtedy już muszą postarać się o zwycięstwo na spotkaniu z Argentyną.

Swój pierwszy mecz w drugim etapie mistrzostw świata Polacy rozegrają już w piątek z reprezentacją Rosji, kolejny w niedzielę - z Argentyną.

Harmonogram meczów w drugim etapie:

piątek, 6 września

Polska - Rosja (godz. 10:00 czasu polskiego)

Wenezuela - Argentyna (godz. 14:00 czasu polskiego)

niedziela, 8 września

Wenezuela - Rosja (godz. 10:00 czasu polskiego)

Polska - Argentyna (godz. 14:00 czasu polskiego)

W drugim etapie mistrzostw świata w Chonach zmierzy się 16 drużyn, które przesły eliminacje grupowe. Do ćwierć finałów awansują dwie najlepsze drużyny z każdej z czterech grup drugiego etapu.