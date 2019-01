IMGW wydał w niedzielę ok. godz. 12 ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla 11 powiatów województwa podlaskiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżeniem objęte zostały powiaty: augustowski, białostocki, Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, moniecki, sejneński, sokólski, suwalski, Suwałki.

IMGW informuje, że prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -16 st. do -11 st. Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od -7 st. do -4 st. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h.

Ostrzeżenia obowiązywać będą od godz. 22.00 6 stycznia (niedziela) do godz. 10.00 7 stycznia (poniedziałek).