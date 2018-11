Ambasador USA w Warszawie Georgette Mosbacher odwiedziła w środę Sejm; przysłuchiwała się obradom na sali plenarnej oraz spotkała się z członkami zespołu parlamentarnego Polska-Stany Zjednoczone. Jednym z tematów rozmów miało być zniesienie wiz dla Polaków podróżujących do USA.

Georgette Mosbacher / Rafał Guz / PAP/EPA

O wizycie informowali na Twitterze posłowie, Kancelaria Sejmu, a także sama Mosbacher. Bardzo się cieszę, że miałam dziś okazję przysłuchiwać się obradom Sejmu w Polsce - napisała.

Zbigniew Gryglas (Porozumienie) napisał na Twitterze, że jednym z poruszanych tematów była kwestia zniesienia wiz dla Polaków chcących udać się do Stanów Zjednoczonych. Zrobię wszystko, by wizy dla Polaków przyjeżdżających do USA zostały zniesione - miała powiedzieć, cytowana na Twitterze przez Gryglasa, amerykańska ambasador.

Z kolei Marcin Święcicki (PO) przekazał, że Mosbacher mówiła też o tym, że powstała grupa robocza ds. zniesienia wiz. Co tydzień sprawdzam postępy i wizy będą zniesione - miała oświadczyć Mosbacher.

W innym wpisie poseł Platformy napisał, że ambasador USA poruszyła również temat wolności mediów w Polsce. W Kongresie wielka sympatia dla Polski, ale jest jedna rzecz, która może zepsuć te stosunki - to zamach na wolne media. Ostrzegam, bo jestem szczera - cytował Mosbacher, Święcicki. Posłanka PO Agnieszka Pomaska napisała z kolei na Twitterze, że podczas posiedzenia zespołu parlamentarnego Mosbacher pytała "czy w Sejmie jest przygotowywana jakaś ustawa w tej sprawie".

(az)