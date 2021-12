​Na 17 grudnia świdnicki sąd wyznaczył posiedzenie wstępne przed rozpoczęciem procesu Łukasza B. i Lucyny K. oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem 3-letniej Hani z Kłodzka. Dziewczynka zmarła w lutym tego roku po kopnięciu w brzuch przez konkubenta matki.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

O wyznaczeniu terminu posiedzenia wstępnego poinformowała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Świdnicy sędzia Marzena Rusin-Gielniewska. Na tym posiedzeniu zostaną m.in. wyznaczone terminy rozpraw - powiedziała sędzia.

Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do świdnickiego sądu na początku listopada.



W śledztwie ustalono, że matka dziewczynki Lucyna K. ze swoim partnerem Łukaszem B. znęcali się ze szczególnym okrucieństwem fizycznie i psychicznie nad Hanią od lipca 2018 roku do 19 lutego 2021 roku.



Zamykali ją w ciemnym pomieszczeniu, ograniczali ilość jedzenia, wyzywali, krzyczeli oraz bili po całym ciele, a 19 lutego 2021 roku, zamordowali ze szczególnym okrucieństwem - podał wcześniej rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy prok. Tomasz Orepuk.



Dodał, że z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że oskarżeni od lipca 2018 roku do 19 lutego 2021 roku znęcali się także psychicznie i fizycznie nad starszą siostrą Hani.



Zarzuty dla kurator sądowej

Aktem oskarżenia objęto także kurator sądową. Prokurator zarzucił jej niedopełnienie obowiązków służbowych i podawanie nieprawdy w dokumentacji.



Łukaszowi B. i Lucynie K. grozi od 12 do 25 lat więzienia lub dożywocie. Kurator sądowej grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. B. i K. przebywają w areszcie.



Dziecko zmarło w szpitalu, gdzie zostało zabrane karetką wezwaną przez matkę. Lucyna K. twierdziła, że córka zemdlała i dlatego próbowała ją cucić, polewając ją zimną wodą pod prysznicem. Sekcja zwłok potwierdziła, że przyczyną zgonu było pęknięcie śledzony, co nastąpiło po kopnięciu dziecka w brzuch przez Łukasza B.