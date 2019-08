"W 2020 r. będą w budżecie środki na trzynastą emeryturę" – powiedział premier Morawiecki, odpowiadając na pytanie dziennikarza podczas czwartkowej konferencji prasowej w Szwecji.

Poprawa losu osób starszych, emerytów jest jednym z głównych naszych zadań. Odpowiednie środki znajdą się w budżecie - zapewnił premier Morawiecki.

Pytanie sprowokowały publikacje w prasie dotyczące projektu ustawy budżetowej na 2020 r.



"W projekcie ustawy budżetowej na 2020 r. ani w jej uzasadnieniu nie ma punktu pt. 'wypłata trzynastej emerytury' Premier Morawiecki i inni czołowi politycy PiS obiecują jednak, że wprowadzą rozwiązanie, jeśli partia wygra wybory. (...) Wypłata dodatkowego oświadczania oznaczałaby dla finansów publicznych dodatkowy koszt w wysokości 10 mld zł" - podała w czwartek "Gazeta Prawna".



Jednorazowe świadczenie pieniężne trafiło do ponad 9,8 mln osób, w tym ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów. Zgodnie z uchwaloną na początku kwietnia ustawą trzynasta emerytura była wypłacona osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.



Trzynastą emeryturę otrzymały także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia miały już przyznane prawo do tego świadczenia).



