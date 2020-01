"Stoimy przed czterema wielkimi wyścigami" – mówił w Rzeszowie premier Mateusz Morawiecki. Jak tłumaczył, dotyczą one gospodarki, wartości, pamięci i "duszy wspólnoty".

Szef rządu stwierdził, że pierwszy wyścig to wyścig gospodarczy, "o lepszą, sprawiedliwszą gospodarkę", który będzie odbywał się w ramach rewolucji cyfrowej oraz ekologicznej. Ocenił, że od tego, jak Polska wykorzysta obie te rewolucje, będzie zależał rozwój gospodarki w najbliższych dekadach.





Morawiecki mówił, że drugim wyścigiem jest wyścig o wartości - takie jak rodzina, prawo, praworządność czy wiara. Wartości są fundamentem, na którym można nadbudowywać kolejne piętra - podkreślał.

Trzeci wyścig to wyścig o pamięć, który jest ważny dla utrzymania azymutu na przyszłość - wyliczał Mateusz Morawiecki. Wskazał, że od tego, kto wygra wyścig o pamięć, zależy, "czy będziemy wciskani w przestrzeń wspólników-zbrodniarzy (...), czy będziemy nosić głowę wysoko jako spadkobiercy wspaniałych bohaterów z czasów najstraszliwszej II wojny światowej". Podkreślił, że Polska będzie "walczyć o prawdę".

Według szefa rządu, czwartym wyścigiem jest "wyścig o duszę naszej wspólnoty, ducha narodu polskiego, który został okrutnie przetrącony podczas II wojny światowej".





Morawiecki: Dajecie przykład całej Polsce

Mateusz Morawiecki w Rzeszowie / Darek Delmanowicz / PAP





Gratuluję Podkarpaciu, bo wy pięknie potraficie łączyć. Łączyć tradycję z przyszłością, gościnność z nowymi inwestycjami, z innowacjami, z nowoczesnością. Takiego połączenia potrzebuje Polska, o takie połączenie będzie walczyć rząd Prawa i Sprawiedliwości - mówił Mateusz Morawiecki w Rzeszowie. Dajecie przykład całej Polsce. Dlatego też z radością mogę patrzeć na te wyniki, które tutaj były podczas ostatnich wyborów do parlamentu - 62,38 proc. w okręgu rzeszowskim, a w okręgu krośnieńskim jeszcze o jeden punkt procentowy więcej - 63,36 - przypomniał.



To dzięki wam możemy zmieniać Polskę, a dzięki temu Polska może zmieniać Podkarpacie, bo pokazujemy, że ten kręgosłup rozwoju Polski wschodniej rzeczywiście jest w budowie - mówił szef rządu.

Zdaniem Morawieckiego, o rozwoju Podkarpacia świadczy m.in. Fundusz Dróg Samorządowych. To tutaj przyszło tyle środków, że pani wojewoda powiedziała do mnie kilka miesięcy temu “panie premierze już nie mamy kolejnych wniosków, wszystkie zostały zaspokojone" - opowiadał.



Będziemy rozwijać drogi i koleje. W tej kadencji będziemy kłaść na to ogromny nacisk, ale żeby to się stało, potrzebujemy jedności wizji i wspólnoty celów. Taką jedność wizji i wspólnotę celów może dać tylko zwycięstwo naszego prezydenta Andrzeja Dudy - zapewnił.