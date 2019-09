Alarm smogowy będzie w najbliższej przyszłości ogłaszany przy przekroczeniu średniodobowej wartości 150 mikrogramów na metr sześcienny dla pyłu PM10, w następnej kolejności poziom zostanie obniżony do 80 mikrogramów - zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

Mateusz Morawiecki / Hanna Bardo / PAP

Chciałbym dzisiaj przedstawić pewną bardzo ważną kwestię regulacyjną. Otóż w 2012 roku nasi poprzednicy - trzeba tę genezę tutaj przytoczyć - zwiększyli normy emisji, od których alarmowało się, że powietrze nie jest czyste, że są zanieczyszczenia w powietrzu. To zwiększenie nastąpiło z 200 do 300 mikrogramów na metr sześcienny - powiedział premier na czwartkowej konferencji w Bytomiu.

Otóż ja dziś, chciałbym to bardzo wyraźnie podkreślić i oznajmić, że mamy dziś bardzo ważny dzień, bo zdecydowaliśmy o obniżeniu norm smogowych, norm alarmowych z 300 mikrogramów na metr sześcienny do 150 już teraz, w najbliższej przyszłości, bo to jest rozporządzenie ministra ochrony środowiska i ministra zdrowia, a w następnej kolejności obniżenie ze 150 do 80 mikrogramów na metr sześcienny - poinformował szef rządu.

Jak mówił, polityka poprzedników została zresztą napiętnowana przez Komisję Europejską i przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Zaznaczył, że obecna ekipa rządząca stara się - poprzez program "Czyste powietrze", programy antysmogowe, ocieplenie budynków, termomodernizację, wymianę kotłów i zmianę norm, które wdrażane sukcesywnie od trzech lat - "poprawiać żmudnie jakość powietrza".

Mierzymy się z tym bykiem bardzo wyraźnie, bierzemy go za rogi. I widać to bardzo wyraźnie w naszych programach budżetowych - zaznaczył Morawiecki. Wprowadziliśmy specjalną tarczę podatkową, antysmogowe możliwości korzystania z odliczeń podatków, ale również cała nasza wielka ulga i dopłata termomodernizacyjna do 53 tys. zł na inwestycje, z której już korzystają dziesiątki tysięcy ludzi w całej Polsce - mówił. Mamy już ponad 80 tys. wniosków - podał.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w Polsce alarm smogowy ogłaszany jest po przekroczeniu średniodobowej wartości 300 mikrogramów pyłu PM10 na metr sześcienny. Poziom informowania to 200 mikrogramów. Krajowe normy są najwyższymi w Unii Europejskiej.

Jak informował w środę PAP szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk, przesłał on do Ministerstwa Zdrowia pismo dotyczące propozycji nowych, ostrzejszych przepisów dotyczących alarmowania o wysokich zanieczyszczeniach w powietrzu.

Ministerstwo Zdrowia zgodziło się z propozycją resortu środowiska na obniżenie poziomów informowania i alarmowania o smogu - dowiedziała się w czwartek.