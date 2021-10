Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - podkreślił w czwartek premier Mateusz Morawiecki. Zapewnił, że Polska przestrzega prawa europejskiego i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami "stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań wynikających z Traktatu o UE".

Mateusz Morawiecki / RONALD WITTEK / POOL / PAP/EPA

Polska pozostaje lojalnym członkiem Unii Europejskiej - organizacji opartej na wspólnych dla nas Traktatach, ustanowionych przez wszystkie państwa członkowskie, które powierzyły wspólnym instytucjom szereg kompetencji i wspólnie uregulowały wiele dziedzin życia za pomocą prawa europejskiego - napisał na Facebooku premier Morawiecki.

Polska tego prawa przestrzega i uznaje jego prymat nad krajowymi ustawami - stosownie do wspólnych dla nas wszystkich zobowiązań, wynikających z Traktatu o Unii Europejskiej - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki wziął we wtorek udział w debacie "Kryzys praworządności w Polsce a prymat prawa unijnego", zorganizowanej w Parlamencie Europejskim w Strasburgu w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 7 października w sprawie wyższości konstytucji nad prawem unijnym.