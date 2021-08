"Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby chronić własną granicę" – stwierdził premier Mateusz Morawiecki, pytany o sytuację na polsko-białoruskiej granicy. "Wyobraźmy sobie, że ta granica byłaby nieszczelna. Mogłoby dojść wtedy do tego, że pistolet przystawiony przez pana Łukaszenkę do naszych głów mógłby wypalić" - ostrzegł. Jak tłumaczył, przez nieszczelną granicę mogłoby dotrzeć do Polski "bardzo wiele migrantów, uchodźców, a tak naprawdę ludzi, (...) którzy są instrumentem, narzędziem w ręku pana Łukaszenki".

Mateusz Morawiecki /Tytus Żmijewski /PAP

