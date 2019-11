„Nie używajcie dopalaczy, dajcie sobie z tym spokój, to straszne świństwo” - przekonywał młodych ludzi premier Mateusz Morawiecki, pytany w sobotę w RMF FM o możliwość legalizacji "rekreacyjnej" marihuany.

Podczas rozmowy w RMF FM Mateusz Morawiecki odpowiadał na pytania słuchaczy. Jeden z nich chciał się dowiedzieć, czy premier popiera legalizację "rekreacyjnej marihuany".

Będę musiał się zapoznać (z informacją), co to jest "rekreacyjna" marihuana, ale generalnie bardzo obawiam się tego, żeby narkotyki były dostępne dla młodzieży - powiedział premier.

Mateusz Morawiecki: Musiałbym się zapoznać z terminem "rekreacyjna marihuana". (...) Używki to jest krzywda dla narodu polskiego

Szef rządu zaapelował do słuchaczy, żeby unikali tego typu używek. Widziałem zatrważające statystyki dotyczące tych dopalaczy. Drodzy młodzi słuchacze (...) jesteście namawiani bardzo często przez swoich może nawet kolegów, niestety, do brania takich dopalaczy - mówił.

To jest świństwo, to jest coś, co powoduje śmierć bardzo wielu osób, trwałe kalectwo. Nie róbcie tego" - apelował szef rządu. To jest krzywda dla narodu polskiego - dodał.

Dajcie sobie z tym spokój, to jest straszna trucizna, straszne świństwo - apelował premier.