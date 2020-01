"Żałosne konwulsje lipnego moralisty i politycznego obłudnika" - w takim zdecydowanym tonie skomentowała europosłanka PiS Beata Mazurek tweeta Donalda Tuska, w którym szef Europejskiej Partii Ludowej pisał, odnosząc się do Prawa i Sprawiedliwości, m.in.: "Wyprowadzają Polskę z Unii, niszczą sądy, by bezkarnie kraść, szczują jednych Polaków przeciw drugim". "Jest to na granicy tego, co nazywamy trollingiem" - ocenił natomiast poseł PiS Radosław Fogiel.

