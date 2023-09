"Sprzedawcy energii elektrycznej będą musieli w swoich rozliczeniach z klientami uwzględnić 12 proc. obniżkę rachunku za energię" - powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Zauważyła, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie ok. 120 zł.

Dziś wchodzą w życie przepisy noweli rozporządzenia ws. szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, które zostały przygotowane przez resort klimatu i środowiska.

Szefowa MKiŚ podkreśliła, że rozporządzenie to jedna z odpowiedzi na kryzys wywołany agresją Rosji na Ukrainę.

W odpowiedzi na kryzys energetyczny i wojnę wywołaną przez Rosję na działania osłonowe dla obywateli w latach 2022-2023 wydamy w sumie blisko 100 mld zł. Rozporządzenie ws. dodatkowej obniżki cen to dodatkowe zabezpieczenie osłonowe przed rosnącymi kosztami energii elektrycznej dla polskich rodzin. Zmiany pozytywnie wpłyną także na kształtowanie polityki konsumenckiej przez przedsiębiorstwa energetyczne - wskazała.

Minister zaznaczyła, że wchodzące w życie przepisy obligują sprzedawców energii do wprowadzenia nowego sposobu rozliczeń, który wynagradza prooszczędnościowe działania odbiorców energii.

Wartość rachunku dla gospodarstw domowych, które spełnią jeden z wymienionych w rozporządzeniu warunków, zostanie obniżona o 12 proc. wstecznie od początku 2023 r. Oznacza to, że odbiorcy energii będą mogli uzyskać obniżkę należności w kwocie ok. 120 zł. Jest to roczna kwota oszczędności dla odbiorcy w gospodarstwie domowym - wyjaśniła Anna Moskwa.

Zgodnie z rozporządzeniem w przypadku spełnienia przed odbiorcę energii jednego ze wskazanych w projekcie warunków, rozliczenie obniżki ma nastąpić "bez zbędnej zwłoki", nie później niż na ostatniej fakturze za 2023 r. Te warunki to:

zmniejszenie o 5 proc. zużycia w okresie co najmniej trzech następujących po sobie miesięcy w trzech pierwszych kwartałach 2023 r.;

potwierdzenie poprawności swoich danych znajdujących się w posiadaniu sprzedawcy energii elektrycznej;

wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji, w tym faktur VAT drogą elektroniczną; zgoda na otrzymywanie od sprzedawcy informacji o produktach i usługach przez niego świadczonych;

bycie prosumentem, ewentualnie złożenie oświadczenia o tym, że jest się tzw. odbiorcą uprawnionym do zamrożonych cen w ramach wyższego niż podstawowy limitu zużycia.

Rozporządzenie przewiduje, że jeśli odbiorca nie spełnia żadnego z powyższych warunków, naliczona w 2023 r. obniżka zostanie skorygowana w fakturach za kolejne okresy rozliczeniowe w 2024 r., nie później jednak niż do 31 grudnia 2024 r.

Przypomniała, że resort ma już gotowy projekt ustawy, która obejmowałaby mechanizmy wsparcia odbiorców zarówno energii elektrycznej, gazu, jak i ciepła w przyszłym roku. Ewentualne instrumenty wsparcia na przyszły rok mogą się pojawić w czwartym kwartale br.