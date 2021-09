Odkąd w życie weszły nowe przepisy ruchu drogowego, na przejściach dla pieszych jest bezpieczniej. To wnioski ze wstępnej analizy Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Instytutu Transportu Samochodowego.

(zdjęcie ilustracyjne) / pixabay.com /

Od 1 czerwca zrównane zostały limity prędkości w obszarach zabudowanych w dzień i w nocy, wprowadzono też zakaz jazdy na tzw. "zderzaku".

Rewolucją było wprowadzenie przepisów dających pieszym pierwszeństwo nie tylko na przejściach, ale także, gdy na nie wchodzą. Tylko w 2020 roku piesi stanowili blisko 1/5 wszystkich poszkodowanych na drogach (18,4 proc.). Celem nowych przepisów jest poprawa bezpieczeństwa przechodniów. Czy się udało?



Dane wskazują, że tak. Instytut Transportu Samochodowego porównał statystyki z czerwca tego roku z analogicznymi okresami w poprzednich 3 latach. Zwrócono uwagę, że rok 2020 był wyjątkowy, naznaczony epidemicznymi ograniczeniami, przez co jest niereprezentatywny.

Ginie mniej pieszych

/ źródło: Instytut Transportu Samochodowego /

Ogółem na polskich drogach wypadków z udziałem pieszych jest mniej niż w poprzednich latach. W czerwcu 2021 roku zarejestrowano 325 najechań na pieszego. W roku 2019 oraz 2018 było to o ponad 100 wypadków więcej. W ciągu miesiąca na drogach zginęło 27 pieszych, tyle co przed rokiem, pandemicznym, a przez to wyjątkowym, ale już o niemal 20 mniej niż dwa lata temu. Również liczba rannych pieszych w ciągu 3 lat spadła o ponad 100.

Bezpieczniej jest także na samych przejściach dla pieszych. Tu liczba ofiar śmiertelnych spadła z 12 zabitych w 2018 roku do 5 zabitych w 2021 roku. W porównaniu z rokiem 2019 mamy trzykrotny spadek. Na pasach jest coraz mniej wypadków, a co za tym idzie zdecydowanie mniej rannych.

Dane te mogą napawać optymizmem, również eksperci Instytutu Transportu Samochodowego patrzą w przyszłość z nadzieją. Jak podkreślają, takie systemowe działania powinny przynieść trwały spadek liczby ofiar śmiertelnych, wypadków i rannych na polskich drogach.

Za nieprzepuszczenie pieszego na przejściu kierowcy grozi mandat w wysokości 350 zł i 6 punktów karnych. Natomiast za wyprzedzenie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku i zatrzymał się, żeby ustąpić pierwszeństwa pieszemu, kara wyniesie 500 zł i 10 punktów karnych.