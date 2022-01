W środę wieczorem w parku w Białowieży na Podlasiu znaleziono młodego żołnierza z raną postrzałową głowy. Mężczyzna zmarł.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Chodzi o około 22-letniego żołnierza z 9. Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie w województwie warmińsko-mazurskim.

Mężczyzna nie stawił się wczoraj późnym popołudniem na odprawę w miejscu służby. Znaleziono go kilka godzin później w parku w pobliżu centrum edukacji w Białowieży, gdzie zakwaterowani są żołnierze.

Miał ranę postrzałową głowy, niestety nie udało się go uratować. Sprawę bada Żandarmeria Wojskowa i prokuratura.

Oświadczenie w tej sprawie wydała 16. Dywizja Zmechanizowana. "26 stycznia w okolicy Białowieży doszło do nieszczęśliwego zdarzenia, w wyniku którego śmierć poniósł żołnierz 9. Brygady Kawalerii Pancernej" - przekazano.



"Według wstępnych ustaleń doszło do wystrzału z broni służbowej, w wyniku którego nastąpiła śmierć żołnierza. Do zdarzenia doszło przed przystąpieniem żołnierza do zmiany. Rodzina żołnierza została powiadomiona i objęta opieką psychologa" - dodano.