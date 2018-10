Zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą to jeden z zarzutów postawionych dziś liderowi pseudokibiców Wisły Pawłowi M., pseudonim Misiek. W oddziale Prokuratury Krajowej w Krakowie zakończyło się przesłuchanie mężczyzny. 39-latek, poszukiwany od maja listem gończym, został zatrzymany we Włoszech, w czwartek późnym wieczorem wylądował w policyjnej eskorcie na stołecznym lotnisku Chopina. Jeszcze tej samej nocy został przewieziony do Krakowa.

/ Marek Wiosło / RMF FM

Paweł M. usłyszał także inne zarzuty. To między innymi handel narkotykami. Pozostałe zarzuty dotyczące rozbojów i pobić postawić mu mają śledczy z prokuratury w Katowicach, gdzie toczy się drugie śledztwo w jego sprawie.

Paweł M. nie odpowiadał dziś na pytania i nie przyznał się do stawianych mu zarzutów - powiedział tuż po przesłuchaniu jego obrońca Andrzej Mucha. Odmówił składania wyjaśnień i nie odpowiadał na żadne pytania - powiedział mec. Mucha w rozmowie z reporterem RMF FM.

Podkreślił, że z informacji, jaką posiada ze strony włoskich adwokatów, wynika jednoznacznie, że procedura związana z ENA we Włoszech trwa i tamtejszy Sąd Najwyższy dopiero będzie rozpatrywał zażalenie, które zostało złożone na decyzję Sądu Apelacyjnego w Rzymie.





/ Marek Wiosło / RMF FM

Jeszcze dziś ma odbyć się posiedzenie sądu w sprawie przedłużania aresztu, a w najbliższych dniach zostanie on przewieziony do prokuratury w Katowicach. Tam też stawiane mu będą zarzuty związane z grupą przestępczą. Ale to nie koniec, bo na Śląsku będzie on też odpowiadał m.in. za brutalne pobicia kibiców oraz rozbój. Za wszystko to grozi wieloletnie więzienie.

Włoski sąd wypuścił "Miśka" z aresztu

Paweł M. został zatrzymany we Włoszech już we wrześniu i w areszcie oczekiwał na ekstradycję do Polski na mocy Europejskiego Nakazu Aresztowania. Po kilkunastu dniach jednak sąd zamienił mu areszt na policyjny dozór.

Właśnie w trakcie wymaganej postanowieniem o dozorze wizyty na komisariacie "Misiek" został zatrzymany przez włoskich policjantów. W czwartek polecieli po niego funkcjonariusze z Polski i po południu przejęli go od Włochów.

W POLICYJNEJ ESKORCIE DO KRAJU PRZYLECIAŁ PAWEŁ M. PS. "MISIEK" CBŚP

O "Miśku" cała Polska usłyszała już w latach 90. W 1998 roku w czasie meczu Wisły Kraków z AC Parma rzucił nożem w zawodnika włoskiego klubu Dino Baggio, raniąc go. W 2001 roku Sąd Najwyższy utrzymał za ten czyn orzeczony rok wcześniej wyrok 6,5 roku więzienia.

(j.)