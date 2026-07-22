Ministra zdrowia powinna stracić stanowisko? Niemal połowa Polaków zgodna

RMF24

Niespełna połowa badanych uważa, że Jolanta Sobierańska-Grenda powinna stracić stanowisko ministra zdrowia – wynika z sondażu SW Research dla „Dziennika Gazety Prawnej”. Z kolei przeciwnego zdania jest co piąty Polak.

Polacy zabrali głos ws. ministry zdrowia

Z sondażu dla „Dziennika Gazety Prawnej”, przeprowadzonym przez pracownię SW Research, wynika, że dymisji szefowej resortu zdrowia Jolanty Sobierańskiej-Grendy chce ponad 49 proc. respondentów. Z kolei przeciwnego zdania jest 18,9 proc.

Kolejne 23,1 proc. badanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”, a 8,6 proc. deklaruje, że nie zna sprawy.

Zróżnicowanie wśród respondentów

Okazuje się, że najbardziej krytyczni wobec minister zdrowia są badani między 25. a 34. rokiem życia. Jej odwołania oczekuje 59,1 proc. z nich. Wśród respondentów do 24. roku życia za dymisją opowiada się 49,2 proc., a w grupie osób mających co najmniej 50 lat – 45,6 proc.

Jeszcze mniejsze różnice widać w podziale według płci. Za odwołaniem Sobierańskiej-Grendy opowiada się 51,1 proc. mężczyzn i 48 proc. kobiet.

Podobny obraz przynosi podział według dochodów. Największe poparcie dla dymisji odnotowano wśród osób zarabiających od 5001 do 7000 zł netto miesięcznie – odejścia minister zdrowia chce 56,6 proc. respondentów. Najniższy wynik, 46,5 proc., pojawia się w grupie osiągającej od 3001 do 5000 zł miesięcznie.

Wśród badanych z dochodem do 3000 zł za odwołaniem minister opowiada się 46,6 proc., a wśród zarabiających powyżej 7000 zł – 48,2 proc.

Badanie zostało przeprowadzone 14 i 15 lipca przez SW Research dla „DGP” na próbie 804 dorosłych Polaków.