Resort zdrowia wyposaży w sprzęt komputerowy 2,5 tysiąca placówek podstawowej opieki zdrowotnej. Do wtorku jest czas na składanie ofert w wielkim przetargu, którego wartość docelowo ma wynieść 200 milionów złotych.

Zdj. ilustracyjne / shutterstock / Shutterstock

W przetargu kupione mają być m.in. laptopy, monitory, czytniki dowodów osobistych, a także urządzenia wielofunkcyjne.

Trwające postępowanie to pierwszy etap dostaw - mowa o zakupach ponad 20 tysięcy różnego rodzaju sprzętu elektronicznego. Wartość zamówienia na tym etapie to ponad 80 milionów złotych. Komputery mają trafiać do tych placówek opieki zdrowotnej, które mają podpisane kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia, a nie stać ich na samodzielne wyposażenie w ten sprzęt.



Poza ceną w przetargu promowane są terminy dostaw oraz gwarancja. Wygrana firma bądź firmy mają dostarczyć zakupiony sprzęt do końca października.