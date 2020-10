"Część lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, udostępniało swoją przestrzeń w tym celu. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które tego zakażą" – poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w strefach czerwonych lokale gastronomiczne mają być zamykane po godz. 22. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, gdy takie lokale będą działały dłużej i zmieniały się w dyskoteki.



Szef resortu zdrowia poinformował podczas konferencji prasowej o planowanym zakazie udostępniana lokali do imprez.

Niestety cześć lokali, które nie mają w swojej działalności gospodarczej robienia imprez, które przypominam, są zakazane we wszystkich strefach, udostępniały swoją przestrzeń. Wprowadzamy jednoznaczne przepisy, które spowodują, że każda taka impreza, która będzie odbywała się przy okazji, jak to się mówiło podczas tłumaczenia, będzie naruszeniem przepisów rozporządzania - powiedział Niedzielski.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało dziś w najnowszych komunikacie, że odnotowano 2236 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło też 58 kolejnych pacjentów.



Resort zdrowia poinformował, że najwięcej nowych zakażeń - aż 318 - odnotowano w województwie mazowieckim.