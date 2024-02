Negocjowane jest dwustronne porozumienie Polska-Ukraina ws. towarów rolnych - poinformował minister rolnictwa Czesław Siekierski. Wyraził nadzieję, iż do końca marca uda się określić kontyngenty poszczególnych towarów, które mogłyby trafić z Ukrainy do Polski.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski po spotkaniu z przedstawicielami rolników / Radek Pietruszka / PAP

Szef resortu rolnictwa po czwartkowym spotkaniu z przedstawicielami rolników zapowiedział w rozmowie z dziennikarzami, że oprócz negocjacji unijnych rozwiązań dotyczących relacji między Wspólnotą a Ukrainą, polska strona chce wypracować dwustronne porozumienie z Ukrainą.

Negocjujemy dwustronne porozumienie z Ukrainą, aby ustalić pewne zasady, które określałyby wielkości kontyngentów poszczególnych towarów jakie mogą wpłynąć na rynek polski, aby nie naruszyć stabilizacji poszczególnych rynków - powiedział Siekierski.

Dopytywany kiedy polsko-ukraińskie negocjacje mogłyby się zakończyć odpowiedział, że liczy na to, iż ustalanie wielkości kontyngentów nastąpi do końca marca.

Będzie kolejny masowy protest rolników

20 lutego polscy rolnicy zablokują wszystkie przejścia graniczne między Polską i Ukrainą. "Będą blokowane nie tylko przejścia graniczne, ale i również węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich" - ogłosił 13 lutego NSZZ RI "Solidarność".

Wcześniej, 9 lutego NSZZ RI "Solidarność" ogłosił 30-dniowy strajk generalny rolników. "Wiemy, że to dopiero początek długiej drogi do zwycięstwa. Dlatego też, niniejszym komunikatem pragniemy podziękować za udział i poparcie naszych wspólnych postulatów" - napisali związkowcy w komunikacie.

Rolnicy protestują przeciwko niekontrolowanemu napływowi towarów z Ukrainy, wwożonych do Polski w związku z otwarciem granic przez Unię Europejską. Brak regulacji stawia pod znakiem zapytania opłacalności produkcji rolnej, przetwórczej i pozostałych branż związanych z rolnictwem.

"W związku z tym na dzień 20 lutego, w ramach 30 dniowego strajku generalnego rolników ogłaszamy, że wszystkie działania protestacyjne, będą skoncentrowane na całkowitej blokadzie wszystkich przejść granicznych Polski z Ukrainą i protestów w terenie" - poinformował NSZZ RI "Solidarność".

Czym jest Zielony Ład?

Od wielu tygodni trwają protesty rolników nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Producenci sprzeciwiają się nie tylko niekontrolowanemu napływowi żywności z Ukrainy, ale również unijnym regulacjom związanym z tzw. "Zielonym Ładem".

Zielony Ład to pakiet unijnych ustaw, które mają umożliwić Europie osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Zmiany w prawie zakładają m.in. ograniczenia w stosowaniu pestycydów i nawozów. W ich ramach ma być realizowana także strategia "od pola do stołu", której celem jest zapewnienie zdrowszej żywności.

Rolnicy podkreślają jednak, że regulacje są oderwane od realiów i zwłaszcza w sytuacji kryzysu związanego z wojną w Ukrainie, przyczyniają się do gwałtownego wzrostu kosztów produkcji rolnej. Przedstawiciele polskiego resortu rolnictwa deklarują, że wspierają protestujących.