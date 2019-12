"Parę dni temu rozmawiałem z Robertem Biedroniem. Odniosłem wrażenie, że on nie jest tak bardzo zdeterminowany, żeby walczyć o to stanowisko" - stwierdził w rozmowie z Onetem były szef Sojuszu Lewicy Demokratycznej Leszek Miller pytany o to, kto jego zdaniem mógłby być wspólnym kandydatem lewicy na prezydenta. "Być może łatwiej będzie panu Zandbergowi uzyskać tę nominację. Może jakaś kobieta? Nie wiem" - dodał europoseł.

