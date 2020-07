Czy bez lubelskiego lipca byłby "Sierpień 80"? Może by i był, ale najpierw był lipiec w Lublinie. Niestety te wydarzenia - mimo właśnie obchodzonej 40. rocznicy - wciąż nie przebiły się do świadomości Polaków. A szkoda.

Wystawa w Lublinie / Krzysztof Kot / RMF FM

Końcówka lat 70. to był czas coraz mocniej narastającego kryzysu gospodarczego. Brakowało surowców do produkcji, dochodziło do przerw w dostawach energii i gazu, oraz przestojów w zakładach pracy. Ekonomia PRL i ambitne gierkowskie plany okazały się niewypałem. Zaczęło brakować podstawowych produktów - w tym żywnościowych.



Zaczęło się od kotleta

Zaczęło się od kłamstwa władz, które obiecały 7 lipca (dzień wcześniej), że podwyżki nie dotkną bufetów zakładowych. 8 lipca 1980 roku w świdnickiej Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego rozpoczął się strajk. Cena obiadu tzw. "wkładki mięsnej" została podniesiona o ponad 80 procent - z ówczesnych 10 zł 20 gr na 18 zł 10 gr. W tym dniu był kotlet schabowy. I również w Świdniku zostało podpisane pierwsze porozumienie pomiędzy strajkującymi a władzami. Ustalono również postulaty polityczne jak nierepresjonowanie strajkujących, czy też możliwości swobodniejszej działalności związkowej. Fala strajków rozlała się na ponad 150 zakładów pracy. W samym Lublinie było ich ponad 90. W tym największe jak Fabryka Samochodów Ciężarowych, Zakłady Mięsne - czy wreszcie lokomotywownia i MPK. Kolejarze zatrzymali cały transport kolejowy we wschodniej Polsce ustawiając na zwrotnicach parowozy. Stanęło też Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne a następnie: MPO, CPN, PKS. W regionie stanęły największe zakłady: Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, Huta Szkła w Lubartowie, Zakłady Azotowe w Puławach i wiele innych.



Nowa taktyka strajków