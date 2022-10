Powstanie łącznik między DK 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie. Samorząd Sławkowa dostał obietnicę 250 mln zł. dofinansowania z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. O budowę łącznika zabiegał m.in. burmistrz Sławkowa oraz mieszkańcy, bo ciężarówki jeżdżą lokalnymi drogami przed ich domami. Na koniec inwestycji będą musieli jednak jeszcze poczekać.

Euroterminal w Sławkowie / Anna Kropaczek / RMF FM

Mamy to! 250 milionów złotych! Na budowę łącznika drogowego między DK94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS. Czeka nas ogrom pracy, gdyż jest to kolejny projekt strategicznej zmiany dla Sławkowa, który właśnie rozpoczynamy - napisał na swoim profilu na Facebooku burmistrz Sławkowa Rafał Adamczyk.

Realizacja inwestycji potrwa kilka lat. Mam nadzieję, że w perspektywie 4-5 lat spotkamy się w tym albo innym miejscu i będziemy mogli powiedzieć: możemy jeździć - powiedział RMF FM Rafał Adamczyk.

O wsparcie budowy połączenia drogowego do terminala logistycznego w Sławkowie i zakończenia linii LHS, czyli najdłuższej linii szerokotorowej w Polsce przeznaczonej do transportu towarowego, władze Dąbrowy Górniczej i Sławkowa oraz powiatu będzińskiego, apelują od lat.

Dotąd do obu tych miejsc lokalnymi ulicami codziennie przejeżdżają setki pojazdów ciężarowych.

Jak kiedyś z sąsiadem liczyliśmy, to jest to ok. 120 aut na godzinę. W nocy się nie da spać. Ciężko z podwórka wyjechać czy nawet przejść na drugą stronę ulicy - mówią mieszkańcy Strzemieszyc. Wielokrotnie protestowali, organizowali pikiety i zbierali podpisy pod petycją do premiera. W reakcji na informację o pieniądzach na budowę obwodnicy mówią krótko: Trzymamy za słowo.

Na razie ciężarówki wciąż jeżdżą lokalnymi drogami. Samorządowcy ustalili, że ruch powinien odbywać się naprzemienne.

Przez dwa miesiące ograniczenia tonażowe na swoich lokalnych drogach wiodących do Euroterminalu wprowadza Dąbrowa Górnicza w dzielnicy Strzemieszyce, przez kolejne dwa miesiące ograniczenia wprowadza powiat będziński - na sławkowskich ulicach.