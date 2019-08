​Ponad dwa i pół tysiąca mieszkańców mazowieckiego Gołymina w powiecie ciechanowskim nie może korzystać z wody w kranach.

Mieszkańcy Gołymina nie mogą korzystać z wody w kranach / Pixabay

Powód to groźne dla zdrowia bakterie - enterokoki, które wykryto w tamtejszym wodociągu. Ich spożycie grozi między innymi chorobami układu moczowego.

Na ulicach stanęły beczkowozy, pomoc deklarują też strażacy ochotnicy, którzy dowożą wodę do mieszkańców Gołymina. Ciechanowski sanepid podkreśla, że woda nie nadaje się do picia nawet po przegotowaniu. Nie można jej też używać do kąpieli.

Rurociąg zostanie wyczyszczony, po czym jakość wody zostanie ponownie skontrolowana. Jak informuje sanepid, istnieje szansa, że jeszcze w tym tygodniu woda znowu będzie zdatna do użytku.