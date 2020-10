Prokuratura przedstawiła zarzuty 10 osobom podejrzanym o udział w międzynarodowym gangu przemytników narkotyków. Grupa miała przewieźć z Hiszpanii do Polski marihuanę wartą ponad 400 mln zł. Jednym z podejrzanych jest "Master", lider "Jude Gangu", pseudokibiców Cracovii.

Z ustaleń śledztwa wynika, że członkowie grupy działali nie tylko w Krakowie, ale też w innych miejscowościach na terenie kraju, jak również w Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Niderlandach.

Grupa zajmowała się kupnem, przemycaniem i sprzedażą środków odurzających, głównie marihuany. Narkotyki trafiały do Polski z Hiszpanii, Niemiec czy Niderlandów. Narkotyki były też przemycane z Hiszpanii do Włoch, Belgii, Niemiec oraz Wielkiej Brytanii.

Według śledczych, zorganizowana grupa przestępcza w latach 2011-2017 dokonała co najmniej 162 przemytów nie mniej niż 15 ton marihuany, o wartości detalicznej nie mniejszej niż 440 mln zł.



/CBŚP /



/CBŚP /

Aby wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy powołano międzynarodowy zespół. Do pierwszej akcji doszło w połowie 2017 roku, kiedy to zatrzymano na gorącym uczynku podejrzanych o przemyt 123 kg marihuany z Niemiec do Polski.

We wrześniu w województwach małopolskim, śląskim i dolnośląskim zatrzymano pięć osób. Kolejnych pięć doprowadzono z Zakładu Karnego lub Aresztu Śledczego.

Śledczy zabezpieczyli maczety, gazy obezwładniające, noże, a także sprzęt komputerowy oraz nośniki danych informatycznych w celu dokładnej analizy. Podejrzanym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej. Dodatkowo prokurator Małopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie przedstawił czterem osobom (jedna osoba zatrzymana na podstawie ENA w Hiszpanii) zarzuty kierowania tą grupą, tj.: Pawłowi Ł. ps. Master, Łukaszowi S. ps. Kajko, Michałowi F. ps. Micz oraz Pawłowi F. ps. Karzeł. Grozić im może kara pozbawienia wolności do 15 lat.

/ CBŚP /



/CBŚP /

Trzy osoby podejrzewane o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej zatrzymano w Hiszpanii. U zatrzymanych znaleziono m.in. mnóstwo szybkich testów na Covid-19, które zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia legalności ich pochodzenia.

Tymczasowo aresztowano 13 osób. Prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych i konfiskaty rozszerzonej na ponad 12 mln zł, w tym zabezpieczono 14 nieruchomości w postaci działek, domów i apartamentów oraz samochód marki BMW X5 (wart ok. 130 tys. zł).





Policja zatrzymała 5 osób CBŚP /

Dotychczas w ramach śledztwa skierowano cztery akty oskarżenia dotyczące 18 członków zorganizowanej grupy przestępczej trudniącej się przemytem z Hiszpanii do Polski znacznych ilości marihuany. W części spraw zapadły prawomocne wyroki skazujące.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.





Kolejne uderzenie w zorganizowaną grupę powiązaną z pseudokibicami CBŚP /