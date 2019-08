Gościem poniedziałkowej Rozmowy w samo południe w RMF FM będzie sędzia Michał Laskowski. Z rzecznikiem Sądu Najwyższego będziemy rozmawiać o apelu stowarzyszenia Iustitia - apeluje do sędziów, by zrezygnowali ze stanowisk, które zajęli za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ma to być reakcja na ujawnione ostatnio informacje o zorganizowanej nagonce i akcji szkalowania sędziów, którzy sprzeciwiali się zmianom w wymiarze sprawiedliwości. Apel ten dotyczy również sędziów pracujących w Sądzie Najwyższym. Czy pierwsza prezes SN Małgorzata Gersdorf popiera ten apel?

