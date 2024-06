Kompletnie pijani rodzice opiekowali się 3-latkiem na plaży nad jeziorem w Olpuchu. Policjantów wezwał inny plażowicz, który obserwował parę. Nieodpowiedzialnym dorosłym grozi do 5 lat więzienia.

Policja zatrzymała pijanych rodziców 3-latka / Komenda Powiatowa PSP w Kościerzynie / Policja

Rodzina wypoczywała nad jeziorem Kotel w Olpuchu na Kaszubach. Badanie alkomatem wykazało, że 41-letnia kobieta miała 4 promile, a 39-letni mężczyzna - 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.

Na miejsce została wezwana karetka pogotowania. Dziecko przebadano. 3-letni chłopiec trafił pod opiekę rodziny zastępczej - mówi Piotr Kwidziński, rzecznik kościerskich policjantów.

Rodzice 3-letniego chłopca, mieszkańcy powiatu kwidzyńskiego, trafili do aresztu. Kiedy wytrzeźwieli usłyszeli zarzuty niewłaściwego sprawowania opieki nad dzieckiem, która mogła prowadzić do utraty zdrowia lub życia dziecka. Grozi im do 5 lat więzienia.

Opracowała: Agnieszka Gałczyńska