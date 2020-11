Ministerstwo Edukacji grozi nauczycielom karami za namawianie uczniów do protestu i branie w nich udziału i rozsyła - poprzez kuratoria - ankiety do dyrektorów. "Sprzeciwiamy się wprowadzaniu polityki do edukacji, będziemy bronić nauczycieli" - ostro odpowiada prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego

