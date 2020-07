Czteroletnie dziecko jest wśród 6 rannych w wypadku Ząbkach na Mazowszu. O poranku zderzyły się tam dwa samochody. To odcinek drogi krajowej nr 62.

Ranni trafili do kilku szpitali (zdj. ilustracyjne) / Piotr Bułakowski / RMF FM

Do wypadku doszło ok. godz. 6:30 w Ząbkach, między Wyszkowem a Serockiem.

Z nieustalonych przyczyn kierujący Volkswagenem Touranem zjechał na przeciwległy pas ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z jadącym na przeciwko samochodem Renault Megane - mówi RMF FM rzecznik prasowy policji w Wyszkowie Damian Wroczyński.

Do szpitali przewieziono 6 osób, w tym 4-letnie dziecko. To mieszkańcy powiatu płońskiego i Ząbek. Wszyscy byli przytomni w momencie przyjazdu na miejsce ratowników, prawdopodobnie nikt nie odniósł cięższych obrażeń. Cała szóstka została przewieziona do warszawskich szpitali. Pierwsza osoba z lekkimi potłuczeniami już została wypisana.

Trwa wyjaśnianie przyczyn wypadku. Obaj kierowcy byli trzeźwi.