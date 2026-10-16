Maty do ćwiczeń z narkotykową niespodzianką. Udaremniono duży przemyt

Przemyt ponad 100 kilogramów marihuany odkryli funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej w przesyłce, która przybyła do Polski z Tajlandii. Narkotyki ukryto między sprzętem do ćwiczeń.
Sprawa wyszła na jaw podczas rutynowej kontroli w magazynie firmy kurierskiej.
W przesyłkach, które miały zawierać sprzęt do ćwiczeń, było coś jeszcze – 108,9 kg marihuany.
W 14 kartonów zapakowano maty do ćwiczeń, wewnątrz których ukryto 364 hermetycznie zamknięte pakiety z zielonym suszem roślinnym. W kolejnych 4 kartonach, zawierających rollery do ćwiczeń, znaleziono następne 11 pakietów. Przesyłka została nadana w Tajlandii i miała trafić do odbiorcy w Polsce.
KAS oszacowało wartość zabezpieczonego towaru na prawie 5,5 mln zł.
Za przemyt dużej ilości narkotyków może grozić nawet 20 lat za kratkami.