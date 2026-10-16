Maty do ćwiczeń z narkotykową niespodzianką. Udaremniono duży przemyt

RMF24

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Przemyt ponad 100 kilogramów marihuany odkryli funkcjonariusze mazowieckiej Krajowej Administracji Skarbowej w przesyłce, która przybyła do Polski z Tajlandii. Narkotyki ukryto między sprzętem do ćwiczeń.

Marihuana o wartości 5,5 mln zł ukryta w sprzęcie do ćwiczeń (fot. Krajowa Administracja Skarbowa)

Marihuana o wartości 5,5 mln zł ukryta w sprzęcie do ćwiczeń (fot. Krajowa Administracja Skarbowa) / materiały udostępnione

Sprawa wyszła na jaw podczas rutynowej kontroli w magazynie firmy kurierskiej.

W przesyłkach, które miały zawierać sprzęt do ćwiczeń, było coś jeszcze – 108,9 kg marihuany.

W 14 kartonów zapakowano maty do ćwiczeń, wewnątrz których ukryto 364 hermetycznie zamknięte pakiety z zielonym suszem roślinnym. W kolejnych 4 kartonach, zawierających rollery do ćwiczeń, znaleziono następne 11 pakietów. Przesyłka została nadana w Tajlandii i miała trafić do odbiorcy w Polsce.

Marihuana o wartości 5,5 mln zł ukryta w sprzęcie do ćwiczeń (fot. Krajowa Administracja Skarbowa)

KAS oszacowało wartość zabezpieczonego towaru na prawie 5,5 mln zł.

Za przemyt dużej ilości narkotyków może grozić nawet 20 lat za kratkami.