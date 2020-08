1200 kilometrów, ponad miesiąc wędrówki - to plan Mateusza Waligóry, który najczęściej chodzi po pustyniach. Tym razem spróbuje dowiedzieć się więcej o tym, co za progiem. A także posłuchać o kłopotach - samej Wisły, ale również tych, którym daje ona życie.

Ten rok jest szczególny pod wieloma względami. Odczuwają to również rzeki. W zimie śniegu było niewiele, wiosną rzadko padało. Co na to Wisła? Czy największa polska rzeka wysycha? Władze kolejnych miast zgłaszają, że ich mieszkańcom brakuje wody. Problem mają również rolnicy, uzależnieni od życiodajnych sił Wisły. Czy te kłopoty widać gołym okiem, tak jak śmieci zalegające na jej brzegach? Chce się o tym przekonać Mateusz Waligóra, który 3 września wyruszy z Baraniej Góry i przejdzie wzdłuż najdłuższej polskiej rzeki aż do jej ujścia w Morzu Bałtyckim.

Dotychczas chodził głównie po pustyniach, gdzie woda to świętość decydująca o przeżyciu kilku kolejnych dni. Tym razem wody będzie miał pod dostatkiem i to właśnie ona stanie się jego przewodnikiem. Jednym z celów wyprawy jest wytyczenie Szlaku Wisły. - A co, gdyby stworzyć znakowaną ścieżkę, która połączy północ z południem? Pierwszy w Polsce długodystansowy szlak pieszy - od gór do morza - prowadzący wzdłuż rzeki ikony, która miała i nadal ma olbrzymie znaczenie nie tylko dla naszego kraju, ale także tej części Europy. Wyprawa będzie rekonesansem przed wytyczeniem tej wyjątkowej drogi - Szlaku Wisły - mówi Mateusz Waligóra przed rozpoczęciem marszu.

O wiele ważniejsze będzie jednak zrozumienie tego, co dzieje się z najdłuższą polską rzeką. Pandemia zamknęła nas w kraju, ale dała również szansę, by w tym czasie zastanowić się nad problemami, które mamy obok siebie. - Czy grozi nam susza? Dlaczego po ulewach Wisła nabiera wody tak gwałtownie? Ile śmieci w niej płynie? Czy woda jest bardzo zanieczyszczona? Co kryje dno Wisły? Nie wiem. Idę, aby się o tym przekonać, słuchając opowieści tych, których życie na co dzień związane jest z tą wyjątkową rzeką - naukowców, ekologów, poszukiwaczy skarbów, ale też rybaków i rolników. Ruszcie ze mną w tę drogę. Poznajmy Wisłę razem! - mówi Waligóra.

