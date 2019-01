Kilkadziesiąt tysięcy dzików zostanie odstrzelonych w styczniu i lutym w związku z walką z ASF. Zarządzono masowe polowania w 8 województwach, w prawie 320 obwodach łowieckich. Będą się one odbywały w weekendy, zaczynając od 12 stycznia.

Polowania obejmą ścianę wschodnią, a także woj. świętokrzyskie, łódzkie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. Przede wszystkim chodzi o to, by szybko wykonać plany łowieckie na ten sezon...

185 tysięcy - ten odstrzał zrealizowany w 100 proc. daje nam szansę zatrzymania i skutecznej walki z ASF - mówi RMF FM Paulina Marzęcka z Polskiego Związku Łowieckiego. Jak tłumaczy, do wykonania tego planu brakuje jeszcze co najmniej kilkunastu tysięcy odstrzelonych dzików. Kolejnych 12 tysięcy zostanie zabitych w ramach tzw odstrzału sanitarnego.

Za udział w odstrzale sanitarnym myśliwi dostaną pieniądze - 650 złotych za samicę, a 300 za samca.

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, przez najbliższe 2 miesiące myśliwi mają po prostu upolować tak wiele zwierząt, jak to możliwe. Na razie masowe polowania zarządzono do końca stycznia. Niemal na pewno zostaną one przedłużone do końca lutego.



Jak informował pod koniec roku Polski Związek Łowiecki, od 1 kwietnia do 30 listopada myśliwi odstrzelili ok. 168 tys. dzików, czyli 90,7 proc. planu łowieckiego na rok 2018/2019. Rzeczniczka PZŁ Paulina Marzęcka dodała, że w ramach walki z ASF myśliwi prowadzą także odstrzał sanitarny. W jego ramach myśliwi odstrzelili do końca listopada 29 484 dziki.

Zaznaczyła wówczas także, że od połowy września nie odnotowano nowych przypadków ASF w trzodzie chlewnej. Nie ma też przypadków ASF u dzików poza strefami.



Autor: Paweł Balinowski

Opracowanie: Maciej Nycz