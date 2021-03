Znów brakuje pieniędzy w kasie Centralnego Biura Śledczego Policji. Jak dowiedział się reporter RMF FM, manko wykryto w wydziale biura w Kaliszu.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, może chodzić co najmniej o kilkadziesiąt tysięcy złotych. To pieniądze z depozytu przejętego do jednego ze śledztw prowadzonych przez tamtejsze CBŚP.

Sprawa wyszła na jaw, gdy gotówkę zajętą w postępowaniu wpłacano do banku. Wtedy okazało się, że kwota nie zgadza się z widniejącą w dokumentach śledztwa. Trwa wyjaśnianie, co się stało.

To kolejna jednostka CBŚP, w której wykryto manko. Pod koniec roku ujawniliśmy, że ponad 100 tysięcy euro z depozytu brakuje w olsztyńskim zarządzie. Trwa wyjaśnianie, gdzie zniknęły pieniądze - szefostwo Biura od miesięcy stoi na stanowisku, że najprawdopodobniej to błąd rachunkowy. Śledztwo prowadzi już w tej sprawie gdańska prokuratura.