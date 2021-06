​Pikiety w siedmiu polskich miastach zapowiadają na najbliższą środę ratownicy medyczni. Będą domagać się podwyżek i zmian w ustawie o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia.

Demonstracje są zaplanowane w Katowicach, Krakowie, Olsztynie, Warszawie, Wrocławiu, Rzeszowie oraz Szczecinie.

Ratownicy podkreślają w oświadczeniu, że większość obietnic składanych przez ostatnie cztery lata przez rząd nie zostało zrealizowanych. Chcą więc m.in. wzrosty wynagrodzenia zasadniczego o 1200 zł brutto do podstawy, “do wysokości współczynnika co najmniej 0,95 dla wszystkich ratowników medycznych zatrudnionych na umowę o pracę w jednostkach finansowanych ze środków publicznych z równoczesnym zapewnieniem wzrostu stawek dla ratowników na umowach innych niż umowa o pracę (do końca lipca), zgodnie ze stawką godzinową dla ratownika zatrudnionego na umowę o pracę".

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że w tej sprawie "negocjacje trwają". Jeżeli chodzi o negocjacje płacowe to na razie przyjęliśmy rozwiązanie, które dotyczy tego, co stanie się w lipcu, czyli ta nowelizacja ustawy, to było zagwarantowanie przesunięcia w czasie na lipiec tego, co miało się zadziać dopiero od 2022 roku, czyli to jest pół roku wcześniej otrzymana podwyżka minimalnego wynagrodzenia. My szacujemy, że ten koszt półroczny to jest blisko 4 miliardy, a druga rzecz, o której warto powiedzieć: to nie jest koniec tych rozmów. Te rozmowy są kontynuowane. Dzisiaj rano chociażby było spotkanie prowadzone przez ministra Miłkowskiego (Maciej Miłkowski - przyp. PAP) z udziałem również przedstawicieli chociażby Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, który wrócił do naszego stołu negocjacyjnego za co bardzo serdecznie dziękuję pani przewodniczącej - mówił minister.

Ratownicy czekają na konkretne deklaracje. Na razie będą w środę protestować, potem mogą też masowo odbierać zaległe dni wolne. W czasie wakacji niewykluczona jest także akcja strajkowa.

17 czerwca prezydent podpisał Ustawę z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zakłada m.in. podwyższenie współczynników pracy dla wszystkich grup zawodowych wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, co spowoduje podniesienie kwot minimalnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników, wykonujących zawody medyczne oraz pracowników działalności podstawowej, innych niż pracownicy wykonujący zawody medyczne.