Waży około 300 gramów. Nie ma jeszcze imienia, bo wciąż nie wiadomo, jakiej jest płci. Na wybiegu zoo we Wrocławiu pojawił się urodzony 3 tygodnie temu malutki koczkodan górski. Nowy mieszkaniec wrocławskiego zoo to jedna z najrzadziej spotykanych małp w ogrodach zoologicznych i gatunek zagrożony.

Malutki koczkodan górski nowym mieszkańcem wrocławskiego zoo / ZOO Wrocław /

Koczkodany górskie pochodzą z Afryki, co ciekawe lubią śnieg. Status tego gatunku w środowisku naturalnym nie jest dokładnie znany, bo trwający od ponad 20 lat konflikt zbrojny w Demokratycznej Republice Konga uniemożliwia policzenie osobników koczkodana górskiego. Naturalne środowiska koczkodana jest dziś areną walk plemiennych o władzę i zasoby naturalne, głównie rzadki minerał koltan, z którego pozyskuje się tantal wykorzystywany do produkcji komórek, tabletów czy laptopów. Aż 70% światowych złóż tego minerału znajduje się właśnie w Kongo. Oszacowano, że w tej wojnie straciło życie ponad 5,5 mln ludzi, a niezliczona liczba gatunków roślin i zwierząt wyginęła lub jest bliska wymarciu.

Uważa się, że status zagrożenia koczkodanów górskich - "narażonych na wyginięcie" (UV), jest nieaktualny, a populacja może okazać się szczątkowa. Powodem jest wojna i jej skutki, jak degradacja środowiska, bieda czy głód. Małpy te, podobnie jak inne gatunki zwierząt tego rejonu, tracą siedliska, bo powstają tam kopalnie odkrywkowe i pola uprawne. Poluje się też na nie dla mięsa.. Jeżeli nawet konflikt zostanie zakończony, nie wiemy co zastaniemy na miejscu. Stąd programy hodowlane w ogrodach zoologicznych mające zapewnić bezpieczną populację, dzięki której w przyszłości możliwa będzie reintrodukcja tych małp do środowiska naturalnego- mówi Anna Mękarska, specjalista ds. ochrony gatunkowej z wrocławskiego zoo.

Hodowla w ogrodach może okazać się zbawienna dla przetrwania gatunku. Urodzony w grudniu maluch, to jedenasty osobnik tego gatunku, który urodził się we Wrocławiu.

"To bardzo ciekawy gatunek"

Koczkodany można spotkać w zaledwie 14 ogrodach zoologicznych na świecie / ZOO Wrocław /



Koczkodany można spotkać w zaledwie 14 ogrodach zoologicznych na świecie i są to głównie placówki europejskie. Populacja jest niewielka - 30 samców, 35 samic i 3 nieoznaczone młode osobniki. W Polsce koczkodany żyją w dwóch ogrodach - grupę kawalerską w Zamościu oraz mieszaną grupę hodowlaną we Wrocławiu, która mieszka tu od ponad 8 lat.

To bardzo ciekawy gatunek. Żyje zwykle w dość dużych grupach, bo liczących ponad 50 osobników. Prowadzi mieszany tryb życia - naziemny i nadrzewny, co jest dość rzadkie w świecie małp. Żywi się głównie liśćmi, uzupełniając dietę również o owady, drobne ptaki czy ich jaja. Cechą charakterystyczną dla każdego osobnika jest indywidualny kształt i wielkość białego kołnierza na szyi - mówi Karolina Przyjemska-Kowalewska, opiekunka tych zwierząt we wrocławskim zoo.

W Polsce koczkodany żyją w dwóch ogrodach / ZOO Wrocław /