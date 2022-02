W ubiegłym roku w Małopolsce lekarze wystawili 1,7 mln zwolnień lekarskich, na łączną liczbę niemal 19,6 milionów dni nieobecności w pracy. W całym kraju liczba zwolnień sięgnęła 20,5 mln.

zdj. ilustracyjne / Grzegorz Michałowski / PAP

Zwolnienia lekarskie były wystawiane przeciętnie na prawie 12 dni. Okazuje się, że główną przyczyną nieobecności w pracy w 2021 r. były choroby związane z ciążą, porodem i połogiem. Odpowiadały one za ok. 17 proc. absencji. Niewiele mniej, bo 16,5 proc. przerw w pracy dotyczyło choroby układu mięśniowo-szkieletowego. Dalsze miejsca zajmują urazy i zatrucia, choroby układu oddechowego i zaburzenia psychiczne .



W 2021 r. zarejestrowano w Małopolsce jedynie 39,5 tys. zaświadczeń lekarskich z tytułu Covid-19 . W całym kraju takich zwolnień było ponad 528 tysięcy.



Prawie co drugi Polak ubezpieczony w ZUS był w ubiegłym roku na zwolnieniu lekarskim. W całym kraju lekarze wystawili ponad 20 mln L4.