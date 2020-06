Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan powitali na świecie syna! Radosną nowinę obwieścił za pośrednictwem Instagrama były piłkarz: opublikował zdjęcia szczęśliwej mamy i dziecka i zdradził imię chłopca.

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan pozują do zdjęcia podczas 19. Charytatywnego Balu Dziennikarzy, luty 2019 / Jakub Kamiński / PAP

Majdanowie są parą od 2013 roku, a we wrześniu 2016 wzięli ślub. Wychowują wspólnie synów prezenterki z małżeństwa z aktorem Jackiem Rozenkiem: 14-letniego Stanisława i 10-letniego Tadeusza.

Od dłuższego czasu nie ukrywali, że starają się o powiększenie rodziny.





Sama Małgorzata Rozenek-Majdan otwarcie od lat przyznawała, że dwaj jej starsi synowie przyszli na świat dzięki zapłodnieniu in vitro. Angażowała się w publiczną debatę na ten temat, wspierała postulat finansowania in vitro przez państwo. Wydała również książkę "In vitro. Rozmowy intymne".

Dzięki tej metodzie zaszła również w ostatnią ciążę, o której para poinformowała w grudniu 2019 roku.

Teraz nastąpiło szczęśliwe rozwiązanie!

Radosną nowinę obwieścił światu za pośrednictwem Instagrama Radosław Majdan, dla którego to pierwsze biologiczne dziecko.

"To najszczęśliwszy dzień mojego życia. Dzisiaj o godzinie 6:35 urodził się nasz piękny synek. Jest silny, zdrowy i bardzo waleczny" - napisał.

Zdradził, że chłopiec mierzy 58 cm i waży 3900 gramów, a na imię ma Henryk.

"Snuję już co do Niego plany treningowe" - zażartował.

Opublikował również zdjęcia, na których widzimy szczęśliwych rodziców i małego Henryka.

Zobaczcie!