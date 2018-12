​Jedyne, co temu rządowi wyszło, to program 500+, a to trochę mało jak na trzy lata rządów - powiedziała liderka Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer, komentując wystąpienie premiera podsumowujące trzy lata rządów PiS. Wskazywała, że mimo wzrostu gospodarczego rosną opłaty i podatki.

REKLAMA