Sześcioletni chłopiec został rozszarpany przez maszynę do mieszania paszy w gminie Ostrówek na Lubelszczyźnie. Jak pisze "Dziennik Wschodni", do wypadku doszło w poniedziałek późnym wieczorem.

Okoliczności tragedii wyjaśnia policja i prokuratura (zdj,. ilustracyjne) / Piotr Bułakowski / RMF FM

6-letni chłopiec wpadł do paszowozu - maszyny służącej do mieszania składników paszy dla zwierząt. Sprzęt był podłączony do ciągnika rolniczego.



Dziecko zostało rozszarpane przez ostrza pracującego paszowozu.

Policja i prokuratura sprawdzają, jak wyglądała opieka nad dzieckiem i czy prace w gospodarstwie prowadzono we właściwy sposób.