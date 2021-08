Strażacy z grupy wodno-nurkowej odnaleźli w rzece Bzura ciało chłopca. To prawdopodobnie poszukiwany od wtorku 13-latek, który zniknął pod wodą podczas kąpieli w rzece w miejscowości Bednary w województwie łódzkim.

Rzeka Bzura widziana z drona / Leszek Szymański / PAP

O zakończeniu akcji poszukiwawczej poinformował oficer prasowy komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Łodzi mł. bryg. Jędrzej Pawlak.



Około godz. 18 nurek odnalazł ciało chłopca w odległości 50 metrów od miejsca zatonięcia. Tożsamość chłopca nie została potwierdzona - przekazał.

Najprawdopodobniej to ciało 13-latka, który we wtorek około godz. 13 pływał w rzece w miejscowości Bednary (pow. łowicki) w okolicy ul. Mostowej. Gdy chłopiec zniknął pod powierzchnią wody, jego kolega wszczął alarm.



Mimo intensywnej akcji ratunkowej, w której wzięło udział kilkanaście jednostek straży z okolicznych miejscowości i grupa ratownictwa wodno-nurkowego, we wtorek nie udało się odnaleźć dziecka. Sprawdzano nie tylko rzekę, ale także jej brzegi, m.in. z udziałem psa tropiącego.

Akcja poszukiwawcza z udziałem m.in. grup wodno-nurkowych z Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi była kontynuowana w środę i czwartek.