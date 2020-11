Będą utrudnienia w ruchu na łódzkim odcinku A1. Z powodu prowadzonych prac, do piątku należy się spodziewać zatrzymań ruchu - informuje Maciej Zalewski z łódzkiego oddziału GDDKiA.

Utrudnienia spowodowane są koniecznością demontażu szalunków na wiaduktach na drogach: Wodzinek-Srock i Sierosław-Imielnia.

Od dziś do piątku 27 listopada w godz. od 17 do 8 rano na odcinku A1 węzeł Tuszyn - węzeł Piotrków Trybunalski Południe należy się spodziewać zatrzymań ruchu. Będą to ok. 15 minutowe przerwy w ruchu, zarówno w kierunku Łodzi, jak i Katowic.



Takich przerw we wskazanych godzinach będzie co najmniej kilka i dlatego kierowcy jadący tą trasą muszą liczyć się z przestojami w podróży.



Objazd drogą krajową

Zdaniem GDDKiA, odcinek, na którym prowadzone będą prace, można ominąć, jadąc drogą krajową 12/91 przez Srock. Służby apelują do kierowców o ostrożność i cierpliwość. Sugerują również rozważenie wyboru innej trasy.