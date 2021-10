Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego zatrzymali 41-latka, który z jednego z barów ukradł puszkę z datkami przeznaczonymi na leczenie chorej dziewczynki. Sprawca odpowie przed sądem, który może ukarać go grzywną, ograniczeniem wolności lub aresztem.

Skradziona puszka / Policja / Policja

Dyżurny tomaszowskiej policji 8 października przyjął zgłoszenie, że jeden z klientów baru przy ulicy Warszawskiej ukradł stojącą na blacie metalową puszkę, do której klienci lokalu wrzucali datki w ramach zbiórki na leczenie pięciomiesięcznej dziewczynki. Jej rodzice zbierają pieniądze na "najdroższy lek świata", a zbiórka datków to prawdziwy wyścig z czasem prowadzony od sierpnia.



Na miejsce natychmiast skierowani zostali policjanci. Przejrzeli zapis z kamer monitoringu i - mając dobre rozpoznanie osobowe - szybko wytypowali sprawcę kradzieży. Ustalenie miejsca pobytu wytypowanego 41-letniego tomaszowianina nie było jednak łatwe, bowiem od pewnego czasu nie miał on stałego miejsca zamieszkania - wyjaśnił oficer prasowy tomaszowskiej KPP asp. sztab. Grzegorz Stasiak.



Policjanci dotarli do mężczyzny następnego dnia. 41-latek był bardzo zaskoczony i już we wstępnej rozmowie przyznał się do kradzieży puszki z datkami. Policjanci odzyskali ją w nienaruszonym stanie wraz ze będącymi w niej pieniędzmi. Wkrótce trafi ona do fundacji prowadzącej zbiórkę i pozwoli zasilić konto chorej dziewczynki.



Przeciwko 41-letniemu sprawcy wykroczenia zostanie skierowany do sądu wniosek o ukaranie. Zdaniem policji, sąd może nałożyć na niego karę grzywny do 5 tys. złotych, ograniczyć jego wolność, a nawet zastosować karę aresztu.