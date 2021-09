Dziś odbyły się oględziny na budowie, gdzie w wykopie zginęło dwóch mężczyzn przysypanych ziemią. Do wypadku doszło w poniedziałek podczas układania kanalizacji deszczowej.

Służby na miejscu zdarzenia przy ulicy Olechowskiej w Łodzi / Roman Zawistowski / PAP

Prokuratura Rejonowa Łódź - Widzew wyjaśnia okoliczności wypadku, do którego doszło w poniedziałek na budowie w rejonie ulicy Olechowskiej w Łodzi podczas prac związanych z budową kanalizacji deszczowej.

Śmierć ponieśli dwaj mężczyźni w wieku 31 i 63 lat, zatrudnieni w firmie podwykonawczej - powiedział rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Do wypadku doszło w czasie, gdy na terenie budowy obecnych było pięciu pracowników podwykonawcy tj. operator koparki, kierownik budowy oraz trzech mężczyzn, którzy gdy doszło do osunięcia się ziemi, znajdowali się na dnie wykopu.

Dwaj z nich zostali całkowicie zasypani ziemią, ponieśli śmierć na miejscu. Trzeci z mężczyzn, który przysypany został jedynie częściowo, nie doznał poważniejszych obrażeń.

We wtorek prokurator, funkcjonariusze policji i biegli przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia. Obecni byli także przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy i nadzoru budowlanego. Na dzisiaj zaplanowano kolejne oględziny z udziałem biegłego z zakresu budownictwa, któremu zlecone zostanie opracowanie opinii pomocnej przy wyciąganiu wniosków co do przyczyny tragedii - podał prokurator.

Śledztwo prowadzone jest w sprawie wypadku przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.

Ustalamy, czy prace budowlane prowadzone były zgodnie z regułami sztuki, czy należycie zabezpieczono plac robót i wreszcie czy spełnione zostały wszelkie wymogi w zakresie BHP. Wstępnie zasadne jest założenie, że doszło do błędu. Na obecnym etapie jest jednak zbyt wcześnie by dokonywać oceny co do tego, czy dotyczył prac projektowych, czy etapu wykonawstwa - argumentował Kopania.

Inwestorem robót była firma z siedzibą w Pruszkowie, natomiast - jak podała prokuratura - do wypadku doszło w czasie, gdy wykonywane były prace przez bydgoską firmę będącą podwykonawcą firmy realizującej inwestycję.