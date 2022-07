Biedronka wprowadza limity na cukier. Jak poinformowała sieć handlowa w przesłanym do RMF FM komunikacie, decyzja ma związek ze zwiększonym popytem na produkt. Kupić można maksymalnie 10 kg cukru na jeden paragon. TVN24.pl informuje, że podobną decyzję podjęła sieć Netto.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował w przesłanym komunikacie do redakcji RMF FM Marcin Hadaj, menedżer ds. komunikacji korporacyjnej w sieci Biedronka, firma wprowadziła od dziś limit sprzedaży cukru do 10 kg na jeden paragon.

"Od pewnego czasu obserwujemy, że w związku z malejącą dostępnością tego produktu na polskim rynku, niektórzy klienci nabywają w naszych sklepach niedetaliczne ilości cukru. Na podstawie analizy paragonów można stwierdzić, że nabywcami są przedsiębiorcy, a nie gospodarstwa domowe" - przekazał.

"Naszym celem jest zapewnienie jak największej dostępności tego produktu dla wszystkich klientów" - dodał.

W przesłanym mailu dodano także zdjęcia potwierdzające dostępność cukru w niektórych sklepach sieci w Warszawie i Grabowie nad Prosną.

Limit na cukier także w Netto

Jak podaje TVN24.pl, podobną decyzję podjęła sieć Netto. "Aby zapewnić cukier możliwie szerokiej grupie naszych klientów, wprowadziliśmy limit zakupowy wynoszący do 10 kg cukru na jeden paragon. Obowiązuje on we wszystkich sklepach naszej sieci, do odwołania" - przekazała TVN24 Biznes PR Manager w Netto Patrycja Kamińska.

Dodano, że limit obowiązuje od 12 lipca.

Zwiększony popyt na cukier w Lidlu

TVN24.pl informuje, że także sieć sklepów Lidl zauważa zwiększony popyt na niektóre produkty.

"Przy skokowej sprzedaży, w jednostkowych sytuacjach może się zdarzyć, że obrót produktami bardzo przyspiesza. Jednak podkreślamy, że wszystkie dostawy odbywają się regularnie i niezmiennie dążymy do tego, aby zapewniać naszym klientom dostępność produktów" - napisano w przesłanym komunikacie.

Sieć sklepów nie odpowiedziała jednak, czy podobnie jak konkurencja, zamierza wprowadzić limit na cukier.