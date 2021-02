Licealistka Krystyna Paszko zdobyła nagrodę Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) za Solidarność Obywatelską 2020 - dowiedziała się dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon. Chodzi o stworzony przez 17-latkę internetowy sklep "Rumianki i bratki" będący ratunkiem dla ofiar przemocy domowej, która nasiliła się w okresie pandemii.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

EKES jest organem doradczym reprezentującym europejskie społeczeństwo obywatelskie na szczeblu UE. Swój wybór umotywował tym, że projekt 17-letniej Krystyny Paszko "jest wybitnym przykładem niezwykłej solidarności podczas kryzysu związanego z Covid-19".

Chodzi o fikcyjny sklep, który na portalach społecznościowych wygląda jak normalny sklep z kosmetykami. Ofiara przemocy kontaktuje się ze sklepem mailowo lub za pośrednictwem profilu i składa zamówienie na krem czy inny kosmetyk. W rzeczywistości jest to szyfr. Na przykład złożenie zamówienia z natychmiastową dostawą do domu oznacza, że doszło do eskalacji przemocy i trzeba wezwać policję.

Kobiety bite czy zastraszane często boją się, że ich partner śledzi ich aktywność w internecie. Pomysł kontaktowania się z policją czy psychologami w tajemnicy jest istotny zwłaszcza w okresie pandemii, gdy wychodzenia z domu stało się utrudnione.



Krystyna Paszko oraz wiceprzewodniczący EKES ds. komunikacji Cillian Lohan i moderatorka, dziennikarka Jennifer Baker /Materiały prasowe

EKES uzasadnia dodatkowo, że wyjątkowość projektu Polki "polega na tym, że został stworzony przez młodą osobę, która posługuje się metodami komunikacji łatwo dostępnymi dla tej grupy wiekowej".

"Projekt stanowi wyraźną odpowiedź na konkretne potrzeby w dobie lockdownu, który dla ofiar przemocy domowej często oznaczał uwięzienie na niewielkiej przestrzeni z ich oprawcą" - pisze EKES.

Krystyna Paszko pochodzi z Warszawy, jest harcerką i działaczką na rzecz klimatu. Nagroda Solidarności Obywatelskiej ma wartość 10 tys. euro. Dzisiaj w południe EKES ogłosi zwycięzców.

Paszko jest jedną z 21 laureatek z UE. Wyróżnione inicjatywy zostały wyłonione spośród 250 wniosków złożonych przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, osoby fizyczne i prywatne przedsiębiorstwa. Motywem przewodnim wszystkich projektów była solidarność w walce z kryzysem i pandemią.

Wśród innych polskich kandydatów, którzy ubiegali się o nagrodę EKES-u, było np. stowarzyszenie "Dla Równości", które udzielało pomocy, zagospodarowując nadwyżki żywności z supermarketów oraz grupa prawników świadczących bezpłatną pomoc prawną w sprawach związanych z Covid-19.