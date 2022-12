Ministerstwo Edukacji i Nauki zamierza o połowę obniżyć subwencję na edukację domową - dowiedzieli się reporterzy RMF FM. To nowe rozwiązanie, które proponuje resort po zawetowaniu przez prezydenta ustawy Lex Czarnek 2.0, która miała m.in ukrócić nieuczciwe praktyki szkół online.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Obecnie subwencja na edukację domową wynosi 0,8 standardowej stawki na ucznia. Wyliczenia pokazują jednak, że realne koszty szkół online są o wiele mniejsze.

Lex Czarnek miało wprowadzić między innymi brak opcji dopisania dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego czy możliwość zapisania dziecka do placówki wyłącznie na terenie województwa zamieszkania lub województwa z nim sąsiadującego. To miało ukrócić masowe przyjmowanie uczniów z całej Polski. Teraz ministerstwo ma na to inny pomysł.

Rozporządzeniem musimy obniżyć ten współczynnik, który podnieśliśmy do 0,8 - obniżyć do 0,4. Nie mamy innego wyjścia, skoro te przepisy zostały zawetowane przez pana prezydenta, to ja rozporządzeniem obniżę współczynnik do 0,4 po to, żeby tych patologii nie było - mówi Przemysław Czarnek.

Na takie rozwiązanie oburzeniem reagują właściciele szkół, którzy prowadzą uczciwy biznes. Jak mówią, obniżenie finansowania odbierze im zarówno możliwość rozwoju, jak i inwestowania w działalność placówek.

Weto prezydenta. Duda: Nie potrzebujemy w Polsce więcej napięć

Prezydent Andrzej Duda wczoraj poinformował, że nie podpisze nowelizacji Prawa oświatowego.

Nie udało się osiągnąć społecznego kompromisu w sprawie tych zmian - powiedział prezydent. Dodał również: Przyszły do mnie dokładnie 133 listy protestacyjne. Część z tych listów było podpisanych przez nawet kilkadziesiąt organizacji społecznych. Część z tych listów są to listy podpisane przez osoby prywatne, ale są też takie, które są podpisane przez kilkanaście tysięcy osób jednocześnie.

Jego zdaniem ustawa nie zapewnia tego, na czym mu zależy, czyli spokoju. Mamy dzisiaj wojnę. Podkreślałem to już wielokrotnie w ciągu ostatnich miesięcy. Mamy dzisiaj wojnę za naszą wschodnią granicą. Mamy dzisiaj niestety dodatkowo także kryzys gospodarczy, związany także i z tą wojną, wzrostem cen energii, olbrzymi niepokój. Mamy bardzo, bardzo kosztowne kredyty, które powodują ogromny wzrost kosztów codziennego utrzymania rodzin. Ludzie są niespokojni - powiedział Duda. Nie potrzebujemy dzisiaj w Polsce dodatkowych napięć - podkreślił.

Minister edukacji: W ustawie nic nie zmienię

Zawetowanie przez prezydenta Lex Czarnek 2.0 skomentował w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji.

W zeszłym tygodniu pan prezydent zaprosił mnie na spotkanie. Rozmawialiśmy o tej ustawie. Zapewniał, że jest znakomicie przepracowana z ministrami z Kancelarii Prezydenta i dlatego nie ma z tym żadnych problemów. Nie wiem, co się stało w międzyczasie - przyznał.

Sytuacja, w której pan prezydent uzasadnia swoje weto 133 listami i nie zwraca uwagi na 10,4 mln osób, które na niego głosowały, jest absolutnie absurdalna - ocenił gość RMF FM. Jednocześnie zapowiedział przygotowanie lex Czarnek 3.0. Jak dodał, projekt nie będzie się różnił od tego, który nie zyskał akceptacji prezydenta. Prezydent jest do tej ustawy przekonany, bo sam mi to powiedział w środę w zeszłym tygodniu - tłumaczył Przemysław Czarnek.